شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مواجهة صن داونز لم تفقدنا التركيز أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أن تكون مواجهة صن داونز المقبلة في البطولة الأفريقية أفقدت لاعبيه التركيز في مباراة القمة أمام الزمالك.

وانتهت مباراة الزمالك والأهلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ليرفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة والزمالك إلى 45 نقطة.

وشدد موسيماني على أنه ولاعبيه يتعاملون مع كل مباراة على حدة ولا يفكرون في المباراة التي تليها، وأنه بمجرد انتهاء المباراة طالب لاعبيه بغلق ملف القمة والتركيز في مباراة صن داونز المقبلة التي لا يجب أن نخسرها بأي حال من الأحوال.