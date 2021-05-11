اخبار الرياضه

موسيماني: مواجهة صن داونز لم تفقدنا التركيز أمام الزمالك

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: مواجهة صن داونز لم تفقدنا التركيز أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أن تكون مواجهة صن داونز المقبلة في البطولة الأفريقية أفقدت لاعبيه التركيز في مباراة القمة أمام الزمالك.

وانتهت مباراة الزمالك والأهلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ليرفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة والزمالك إلى 45 نقطة.

وشدد موسيماني على أنه ولاعبيه يتعاملون مع كل مباراة على حدة ولا يفكرون في المباراة التي تليها، وأنه بمجرد انتهاء المباراة طالب لاعبيه بغلق ملف القمة والتركيز في مباراة صن داونز المقبلة التي لا يجب أن نخسرها بأي حال من الأحوال.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا