شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلق على واقعة شيكابالا في مباراة القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رضاه التام عن أداء الحكم الدولي أمين عمر ومعاونيه خلال مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأضاف مجاهد، في تصريحات متلفزة: "لدينا العديد من الكوادر المميزة من الحكام المصريين، فمثلما نجح محمود البنا في إدارة مباراة القمة في الدور الأول وتلقى إشادة الجميع وعلى رأسهم مسئولي وجماهير القطبين، نجح أمين عمر في إدارة المباراة بالشكل المطلوب والمُرضي للفريقين».

واختتم مجاهد: "لا نية لدى اللجنة الثلاثية لإسناد أي مباراة إلى حكام أجانب، كما أنتظر تقرير مراقب المباراة بخصوص ما حدث من محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لحظة استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة».