شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الزمالك فريق قوي ولكننا فرطنا في الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، إن فريقه فرط في فوز كان في متناول يديه أمام الزمالك.

وشدد موسيماني على أن الزمالك فريق قوي وأنه في الثلاث مباريات الأخيرة كان نداً قوياً للأهلي.

وأضاف موسيماني أن المباراة كانت على ملعبه وكان على لاعبيه التمسك بتحقيق الفوز ولكن هذه هي كرة القدم.

وأكد موسيماني: «في المجمل يعتبر ما حققه أمام الزمالك أمر إيجابي جدا، لأنه حصل على 4 نقاط من 6 نقاط في المباراتين الذي خاضهما الفريق».

وانتهت مباراة الزماك والأهلي بالتعادل الإيجابي بينهما ليرفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة والأهلي إلى 41 نقطة.