شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: مباراة الأهلي والزمالك لا تليق بقمة الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كانت ضعيفة من الناحية الفنية.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مباراة اليوم، لا تليق بقمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر منهما طوال اللقاء».

وأضاف: «الزمالك لا يستحق الفوز ونفس الأمر بالنسبة للنادي الأهلي، حيث لم يكن الفريقان في حالتهما الفنية، وهناك بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم الفني».