شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يزف خبراً ساراً لجماهير الأهلي قبل مباراة صن دوانز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن خبر سار لأنصار النادي عقب التعادل مع الزمالك في لقاء القمة وقبل أيام من لقاء صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل الايجابي مباراة الأهلي والزمالك في لقاء القمة رقم 122 بالدوري المصري الممتاز، الذي احتضنه ملعب القاهرة مساء الإثنين.

ويلعب الأهلي مساء السبت المقبل بملعب القاهرة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزويونية: «جونيور أجايي سيكون جاهزاً لمباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة بالذهاب».

وأكمل: «بنسبة 99% علي معلول النجم التونسي سيكون ضمن قائمة الأهلي في مباراة الإياب أمام صن داونز بربع النهائي الأفريقي».