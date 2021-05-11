شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض الراحة استعداداً لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة بعد الانتهاء مباراة القمة أمام الزمالك بسبب ارتباطه بمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة صن داونز، التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ٢١ في بطولة الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي تحضيراته لمواجهة صن داونز اليوم، وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بعد طي صفحة الدوري الممتاز عقب انتهاء لقاء الزمالك.

ووعد موسيماني، منح لاعبيه راحة عقب انتهاء مباراة صن داونز شريطة تحقيق الفوز علي الفريق الجنوب افريقي وقطع شوط كبير في التأهل لدور الاربعة لدوري رابطة الابطال الافريقي.