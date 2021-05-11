شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب يثير غضب جماهير الأهلي بعد القمة: «تسلم جزمتك يا شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على تصرف محمود شيكابالا، نجم الزمالك، خلال لحظة استبداله في مباراة القمة أمام الأهلي.

كان شيكابالا قد قام بالإشارة إلى قدمه خلال لحظة خروجه من الملعب في مباراة القمة أمام الأهلي، موجهاً رسالة لبعض الحاضرين في مقصورة ملعب القاهرة من قبل أنصار النادي الأحمر.

وكتب الطيب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «شيكا يشكر حذاء قدمه الشمال لحظة خروجه من الملعب لأنه سبب سعادة جماهير الزمالك وبها سجل هدفين في آخر مبارتين ضد الأهلي وكاد ان يسجل الثالث.. اليوم لولا براعة الشناوى وعدم توفيق بن شرقى فتسلم (جزمة) رجلك الشمال يا شيكا».

وأنهى تصريحاته: «الأهلي والزمالك حبايب».

وكان التعادل قد حسم لقاء القمة رقم 122 الذي جمع الأهلي والزمالك مساء الاثنين في قمة الدوري المصري.