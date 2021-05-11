شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة لـ«موسيماني»: ارحمنا من حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، إن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وأوضح كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «حسين الشحات، لا يستحق التواجد في تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة، فهو لم يقدم أي إضافة للفريق الأحمر منذ انضمامه».

ووجه كمونة رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي: «ارحمنا من حسين الشحات، هناك لاعبين يستحقون اللعب عليه بصفة أساسية على رأسهم صلاح محسن، الذي ظهر بمستوى جيد في الدقائق التي لعبها خلال مباراة الزمالك، ونجح في إحراز هدف خلال اللقاء».