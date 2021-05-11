شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ينتقد اتحاد الكرة بسبب مباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، سياسة اتحاد الكرة في التعامل مع الأهلي الممثل الوحيد للكرة المصرية في دوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والزمالك: «كان لزاما على اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وعدم خوضها في هذا التوقيت».

وطالب موسيماني مسؤولي اتحاد الكرة بالنظر إلى نظرائهم في جنوب أفريقيا الذين أجلوا كل مباريات صن داونز من أجل التفرغ لمواجهة الأهلي.

وشدد موسيماني على أن الأهلي هو ممثل مصر في البطولة الأفريقية وكان يجب أن يتم وضع هذا الأمر في الاعتبار وتوفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما الإثنين، على أرض ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة حافظ بها على صدارة جدول المسابقة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة بقي بها في المركز الثاني ولايزال له مباراتين مؤجلتين.