شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من إبراهيم سعيد لـ«موسيماني»: حسين الشحات سيكون سببًا في رحيلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق، رسالة نارية إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، مدرب جيد، وكنت أتوقع أنه سيطور من أداء النادي الأهلي بعد توليه تدريب الفريق الأحمر، خلفًا للسويسري رينيه فايلر».

وأضاف : «لا أعلم سر إصرار المدرب الجنوب إفريقي على مشاركة بعض اللاعبين على الرغم من تراجع مستواهم الفني، على رأسهم حسين الشحات ومروان محسن».

ووجه إبراهيم سعيد، رسالة إلى موسيماني، قائلاً :«حسين الشحات سيكون سببًا في رحيلك عن الأهلي».

يُذكر أن مباراة الأهلي والزمالك، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.