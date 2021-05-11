شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن: «نزل يلف حوالين نفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق، من مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد مشاركته خلال مباراة الزمالك.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «التغييرات التي أجراها موسيماني، في الشوط الثاني كانت جيدة، باستثناء خروج محمد شريف، الذي كان أحد افضل لاعبي الأهلي».

وأضاف: «أداء الفريق الأحمر، في الشوط الثاني تأثر بالسلب بخروج محمد شريف»، مضيفًا: «مروان محسن، لم يكن له أي دور في الملعب بعد نزول، وكان بيلف حوالين نفسه».