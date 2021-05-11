شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزملكاوية لازم يزعلوا بعد التعادل أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، نجم نادي الزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، إن الزملكاوية لازم يزعلوا بعد التعادل وفقد نقطتين كانوا في متناول أيديهم.

وانتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليرفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة، ويرفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة.

وأضاف يونس: «بالورقة والقلم النتيجة عادلة بسبب تقاسم الفريقين السيطرة على شوطي المباراة».

وشدد يونس على أن الزمالك صنع سيطرة حقيقية على مرمى الأهلي دون ان يستغلها أوباما.