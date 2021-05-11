اتحاد الكرة يرد.. هل تتم معاقبة شيكابالا بعد واقعة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بالحكام المصريين بعد إداراتهم لمباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه لن يستبق الأحداث في واقعة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تين" بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل (1-1): "نمتلك مجموعة مميزة من الحكام".

وأضاف: "كان لدينا ثقة في جميع الحكام الـ21 الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو وليس محمود البنا وأمين عمر فقط، وبإمكانهم إدارة مباريات الأهلي والزمالك بكل سهولة".

وتابع: "حكامنا على مستوىى مميز، يجب أن نثق في أنفسنا، والأخطاء جزء من كرة القدم وليست في اتجاه واحد، ومن الوارد أن الحكم الذي أدر مباراة الأهلي والزمالك يخطأ في مباراة بالقسم الثاني".

وشدد: "أخوض المباريات الكبرى وأصعبها في الدوري المصري بالحكام المصريين الذين نثق بهم، لو هناك مباريات أقل قوة وأهمية قد يتم إسنادها لحكام آخرين، دون ذلك فنحن مقتنعون بالحكام المصريين".

وعن واقعة شيكابالا أثناء استبداله، أكد مجاهد: "كان هناك مراقبين في الملعب، الدكتور ياسر عبداللطيف الحكم وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات ومنسق المباراة، وسننتظر تقرير المراقبين بشأن الواقعة".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "الواقعة في يد إدارة المسابقات، هي التي ستفصل في الأمر ولا تنظر إلى ألوان ولا يوجد كيل بأكثر من مكيال، لا نريد استباق الأحداث أو اتخاذ قرار دون دراسة، لا أريد الحديث عن عقوبة".