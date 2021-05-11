"سخرية ورد بإشارة الحذاء"..الخليج 365 يكشف كواليس مشادة شيكابالا مع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وذكر مراسل الخليج 365 في أرض الملعب أن الأزمة بدأت خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

وأشار المراسل إلى أن هتافات الجمهور كانت "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.