الأهلي: معلول جاهز للقاء العودة ضد صنداونز.. وحافظنا على "أفضلية" أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن فريقه أنهى التفكير في أي مباراة مضت خلال الفترة التي شهدت ضغط كبير للمواجهات خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن تحديد هوية بطل الدوري، لافتًا إلى أن فريقه كان يرغب في تحقيق الفوز على الزمالك.

وقال عبد الحفيظ: "انتهينا من مرحلة صعبة، مباراة القمة كانت ختامها وكنا قريبين من الفوز لكن نحمد الله على التعادل، لدينا معسكر بداية من يوم الخميس ونريد تحقيق الفوز بأريحية في الذهاب لتكون الأمور أسهل في العودة".

وأكمل: "كنا نريد الفوز في مباراة الزمالك ونوسع الفارق في الصدارة بعد خوض المؤجلات، لكن التعادل نتيجة جيدة أيضًا لأننا حافظنا على أفضلية المواجهات المباشرة لنا، ولنا عبرة على ما يحدث في الدوري الإسباني".

وأضاف: "من قال أن مانشستر يونايتد لم يعترض على ضغط المباريات الذي يتعرض له حاليًا؟، الجميع هناك في حالة غضب من خوض عدد قليل من المواجهات خلال أيام قليلة".

وأردف: "ما زال الكثير من الوقت للحديث عن حسم الدوري، الأندية التي يقال عنها صغيرة -لكنها كبيرة المقام- هي التي ستحسم بطل المسابقة، لدينا الكثير من المباريات المقبلة".

وأوضح: "صنداونز خصم عنيد وقوي ونريد تحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، نمتلك لاعبين على أعلى مستوى وما حدث خلال الفترة الماضية من ضغط للمباريات لن يتكرر مرة أخرى، ما مر انتهى تمامًا بالنسبة لنا".

واختتم: "جونيور أجايي سيكون معنا في مباراة صندوانز، وعلي معلول بنسبة 99% سيسافر معنا لخوض مباراة العودة في جنوب أفريقيا".