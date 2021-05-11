مدرب الأهلي: التعادل خطوة لتحقيق لقب الدوري.. والزمالك تمسك بآخر أمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن التعادل الذي حققه فريقه في مواجهة الزمالك بهدف لكل فريق، مساء الإثنين، كان نتيجة إيجابية لكلا الفريقين.

وأشار قمصان في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن الزمالك تمسك بآخر أمل له في المنافسة على لقب الدوري، مما زاد من صعوبة المواجهة.

وقال قمصان: "من المهم بالنسبة لنا تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة هامة مثل صنداونز، الزمالك تمسك بآخر أمل له في تواجده بالمنافسة على الدوري، لأن خسارته كانت تعني حسم اللقب لنا".

وأكمل: "الزمالك في الفترة الماضية كان لديه ضغط في المباريات لأول مرة مثلنا، كان هناك بعض القرارات المتسرعة من لاعبي الأهلي في الشوط الأول ولكن تداركنا الأمر في الشوط الثاني".

وأضاف: "التعادل مع الزمالك خطوة نحو حسم لقب الدوري، كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية وأظن أن النتيجة التي حدثت كانت جيدة بالنسبة لنا، الآن نريد التركيز على مباراة صنداونز".

وأردف: "طاهر محمد طاهر تأثر قليلًا بالإصابة التي تعرض لها، لكن الأمور تحسنت بمرور الوقت في المباراة، لدينا الكثير من الإيجابيات في المواجهة منها تحسن أداء الكثير من اللاعبين".

واختتم: "موسيماني تحدث مع اللاعبين بعد المباراة وأبلغهم بقوة التحدي في المباريات الثلاث المقبلة خاصة أننا سننافس على بطولتين خلالهم، ونثق في قدرة لاعبينا على تحقيق الانتصارات خلالهم".