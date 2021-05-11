موسيماني: الزمالك لم يرغب في الخسارة الثالثة أمامنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن مواجهة الزمالك كانت صعبة، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض لم يرغب في الخسارة أمام منافسه الأحمر للمباراة الثالثة على التوالي.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لمثله على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لعبنا مباراة صعبة لعبنا أمام فريق يلعب بمنطقية وقوة ولم تكن مواجهة سهلة، الزمالك لعب اليوم من أجل كبرياءه وهو لا يرغب في الخسارة 3 مرات متتالية أمامنا، فقاتلوا بشكل كبير، في آخر 3 مباريات دائما كنا نتقدم ثم يعودون للمباراة، هذا يدل على أنهم فريق قوي، وأرى أنها نتيجة عادلة".

وأضاف: "من جانبنا، لسنا سعداء بخسارة نقطتين على أرضنا، ولكن يجب أن نتفائل ولا نركض وراء مشاعرنا، حصلنا على 4 نقاط من أصل 6 نقاط من مباراتي الزمالك في الدوري هذا الموسم، ووصلنا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي نحن نسير بشكل جيد".

وتابع: "يجب الحفاظ على شباكنا نظيفة، ولكن نحن نركز في تسجيل الأهداف أكثر من المحافظة على نظافة شباكنا، وكان التركيز في مباراة اليوم أمام الزمالك وليس في مباراة صنداونز بدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "الأهلي هو الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية، وكان يجب المحافظة عليه وعدم لعب مباراة الزمالك اليوم، خاصة أن صنداونز تأجلت له العديد من مباريات من أجل الاستعداد لمباراة الأهلي، ولكن هذا هو النظام في مصر، مما يؤثر بالسلب على الجانب البدني".

وأتم موسيماني تصريحاته قائلا: "الآن أشعر بإحساس يورجن كلوب مع ليفربول، هانسي فليك مع بايرن، وبوتشيتينو مع باريس، وكذلك ميسي مع برشلونة، جميعهم خارج دوري الأبطال ولكن نحن مستمرون في منافستنا، لا نفوز 4-0 أو 5-0 لكننا ننتصر، لسنا الأفضل ولكن نستطيع الفوز".

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.