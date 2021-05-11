كارتيرون: هناك خطأ تحكيمي أثر على القمة.. ولا يمكنني الحكم على هدف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي مساء اليوم، الإثنين، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

وأشار كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أنه لا يستطيع الحكم على صحة هدف صلاح محسن لاعب الأهلي في شباك الزمالك.

وقال كارتيرون: "قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير مثل الأهلي، كنا الأفضل ونستحق التعادل، خصمنا يمتلك حارس مرمى جيد".

وأكمل: "هناك خطأ تحكيمي مؤثر، هناك خطأ لصالح أشرف بنشرقي لكنه لم يحتسب، كما أنني لا استطيع الحكم على صحة هدف الأهلي لأن إعادته غير موجودة في أي مكان".

وأردف: "كل اللاعبين قدموا الأداء المطلوب بشكل جيد، لم نلعب على الكرات العرضية ولكننا كنا أفضل من المباريات الماضية، خطوطنا كانت أقرب وشكلنا خطورة على منافسنا".

وأردف: "لعبنا بأكثر من طريقة وشكل طوال الموسم، نقوم بعمل خمس تبديلات في كل مباراة، ونسعى أن يساعدنا ذلك في الحفاظ على شكل الفريق".

واختتم: "الدوري صعب، بيراميدز خسر بالأمس والأهلي قادر على الفوز في مؤجلاته، لكن الأمور ما زالت صعبة، علينا العمل بقوة ذهنية أكبر في المباريات المقبلة".