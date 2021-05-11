"أهدرنا فرصة الفوز".. فاروق جعفر يعلق على القمة وأداء الحكم وهدف محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق إن الفريق الأبيض أهدر فرصة الفوز على الأهلي مشيداً بأداء الحكم أمين عمر.

وتعادل الأهلي والزمالك 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ستاد القاهرة في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وعلق جعفر على أداء الحكم عبر قناة الزمالك قائلاً :"الحكم كان جيد ولم يشعر أحد بحركته وهذا أمر جيد".

وحلل مدرب الأبيض الأسبق أداء فريقه قائلاً "الزمالك لعب بشكل جيد والأهلي سجل حين كان فريقنا أفضل وخاصة في الشوط الأول".

وأكمل "كان أمام الزمالك فرصة للفوز لو كان بعض اللاعبين في حالتهم ".

وحول هدف الأهلي قال جعفر "صلاح محسن سجل من كرة مرتدة وبمهارة عالية منه وليس من جملة متفق عليها".

وأنهى " التعادل مقنع".