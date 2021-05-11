أرقام القمة| حدث لأول مرة لموسيماني وكارتيرون.. والتكافؤ يسيطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي احتضنها استاد القاهرة، والتي شهدت عدة أرقام.

ولأول مرة في تاريخه أمام الزمالك يتعادل الجنوب أفريقي (بيتسو موسيماني) مع الفريق الأبيض؛ حيث هزمه في خمس مباريات، وتلقى خسارة واحدة.

وفاز مدرب صندوانز الأسبق مع فريقه الجنوب أفريقي على الزمالك عام 2016 ثلاث مباريات، وخسر واحدة فقط.

وتفوق موسيماني مع صنداونز على الزمالك ذهابا وإيابا في دور المجموعات، وكذلك في ذهاب النهائي في حين خسر أمام الأبيض في الإياب وهي الخسارة الواحدة له أمام أصحاب الرداء الأبيض.

وحقق موسيماني مع الأهلي فوزين متتاليين على الزمالك في نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وبمباراة الدور الأول من الدوري الحالي.

في المقابل، حقق الفرنسي بارتريس كاريترون التعادل الأول أمام الأهلي في بطولة الدوري؛ حيث فاز مرتين، وخسر مثلهما.

وفاز كارتيرون موسم 2015-2016 أثناء قيادته لوادي دجلة على الأهلي في مباراة، وخسر أخرى فيما حقق الفوز مع الزمالك مباراة الموسم الماضي، وخسر واحدة الموسم الحالي.

وسجل صلاح محسن لأول مرة في تاريخه في شباك الزمالك وهو نفس ما قام به التونسي فرجاني ساسي خلال مواجهاته مع الأحمر بقمصان الصفاقسي والترجي التونسين والأبيض.

وسيطر التكافؤ على المباراة؛ حيث استحوذ الأهلي على الكرة بنسبة 51% فيما استحوذ الأبيض على 49%.

وحصل الأهلي على 7 ركنيات، منها ثلاثة في الدقيقة الأخيرة، فيما حصل الزمالك على 4 ركنيات، وارتكب الأحمر 10 مخالفات مقابل 15 مخالفة للفريق الأبيض.