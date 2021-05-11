الإسماعيلي يزحف لمنطقة الأمان بالدوري بفوز على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق النادي الإسماعيلي فوزًا هامًا على حساب البنك الأهلي بهدفين نظيفين، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 21 من دوري We المصر.

هدف الإسماعيلي الأول جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 58 من اللقاء، قبل أن يضاعف آري بابل التقدم بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 23 ليتقدم خطوة جديدة نحو منطقة الأمان بالدوري بعدما صعد إلى المركز 13 في الترتيب.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة ليظل في المركز 16 الذي يهدده بالهبوط لدوري الدرجة الأولى المصري.