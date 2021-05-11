سموحة يهزم دجلة ويتقدم خطوة جديدة لمربع الذهب بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي سموحة فوزًا على حساب وادي دجلة بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

الهدف الأول لسموحة جاء عن طريق محمد نادي في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، ليضيف أطهر الطاهر ثاني الأهداف في الدقيقة 78.

بينما جاء هدف دجلة الوحيد عن طريق صلاح أمين في الدقيقة 90+7.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 31 ليواصل زحفه نحو المربع الذهبي للدوري بفارق نقطتين خلف المصري الذي يحتل المركز الرابع.

وازداد موقف دجلة تأزمًا بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة ليظل في المركز 17 بجدول الترتيب.