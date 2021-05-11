نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري We «ساسي ينقذ الأبيض»

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري We، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 10-5-2021، لحساب الجولة 21.

فرض نادي الزمالك التعادل على مستضيفه الاهلي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ليظل في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

وبهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما أصبح رصيد الاهلي 41 نقطة في المركز الثاني، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك والاهلي، من الحكم الدولي المصري “أمين عمر”، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات.

الشوط الأول

وبدأ الزمالك المباراة بضغط كبير على دفاعات الاهلي، وكاد مدافع المارد الأحمر رامي ربيعة يكلف فريقه الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد وقوعه في خطأ ساذج اثناء إبعادة الكرة من المنطقة لتصل إلى أشرف بن شرقي الذي فشل في استغلال الفرصة.

وأضاع محمد شريف فرصة خطيرة للاهلي في الدقيقة الخامسة، بعدما قابل تمريرة حسين الشحات بتسديدة ضعيفة مرت بعيدة كل البعد عن المرمى.

وقاد محمد مجدي أفشة هجمة مرتدة للنادي الاهلي عند الدقيقة السابعة، ومرر كرة إلى حسين الشحات الذي حاول مرواغة الونش قبل التسديد ولكن الأخير أنقض على الكرة وأبعدها.

وتقدم أحمد فتوح من الجهة اليسرى في الدقيقة (16)، وأرسل عرضية شتتها دفاع الاهلي لتصل إلى طارق حامد خارج منطقة الجزاء الذي سددها قوية ولكن محمد الشناوي أبعدها إلى الركنية.

وكان نادي الزمالك قريب للغاية من افتتاح التسجيل عند الدقيقة (21)، بعدما اقتحم شيكابالا منطقة الجزاء على طريقته المعتادة وأطلق تصويبة قوية تصدى لها الشناوي لترتد إلى بن شرقي الذي سدد كرة ضعيفة أبعدها الشناوي بصعوبة.

ورد النادي الاهلي بهجمة هي الأخطر له في الشوط الأول، عن طريق محمد شريف الذي أنطلق بسرعة من الجهة اليمنى ومرر كرة على طبق من فضة إلى حسين الشحات ليسدد كرة جاورت القائم ببضعة سنتيمترات في الدقيقة (31).

وحاول طاهر طاهر مباغتة محمد عواد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (35)، ولكنها علت المرمى بكثير.

وأرسل حسين الشحات تمريرة رائعة من الجهة اليمنى إلى أفشة على اليسار الذي سددها مباشرة في المرمى ولكن وصلت سهلة في يد عواد في الدقيقة (42).

وتحصل الزمالك على ضربة حرة مباشرة من جهة اليسار في الدقيقة (45)، تولى تنفيذها أحمد سيد زيزو وأرسلها عالية داخل منطقة الجزاء، أبعدها الشناوي بقبضة يده.

الشوط الثاني

انحصر اللعب في منتصف الملعب حتى الدقيقة (58)، والتي كان فيها نادي الزمالك قريب للغاية من افتتاح التسجيل بعدما أرسل زيزو عرضية رائعة مرت من أوباما بشكل عجيب، لتذهب إلى بن شرقي الذي سددها بعيدة عن المرمى.

وواصل الزمالك ضغطه، وبعدها بدقيقة واحدة مرر زيزو كرة رائعة إلى حمزة المثلوثي على الجهة اليمنى الذي أرسلها عرضية بعيدة كل البعد في ظل انفراد أكثر من 3 لاعبين بمرمى الاهلي.

وكاد محمد شريف يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة (67)، بعدما تلقى تمريرة رائعة من أفشة حاول تسديدها في المرمى ولكن محمد عواد تألق في التصدى لها لتخرج إلى الركنية.

وخطف صلاح محسن هدف التقدم الأول للنادي الاهلي عند الدقيقة (73)، بعد دخوله كبديل للظهر الأيمن “حسين الشحات” في الدقيقة (64).

وجاء هدف صلاح محسن بعد مجهود فردي رائع إثر تلقيه تمريرة طولية من عمرو السولية، لينفرد بالمرمى ويراوغ محمد عواد بمهارة كبيرة قبل أن يسكن الكرة في الشباك.

وأدرك فرجاني ساسي هدف التعادل للنادي الزمالك في الدقيقة (82)، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أكتفى محمد الشناوي بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

وتقدم البديل حازم إمام بالكرة من الجهة اليمنى ومرر كرة على حدود منطقة الجزاء، فوتها أحمد سيد زيزو إلى فرجاني ساسي الذي أطلق تسديدة خدعت الشناوي وسكنت شباكه.

وسنحت فرصة خطيرة لنادي الزمالك في الدقيقة (86)، من ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، تولى تنفيذها إسلام جابر وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي.

ومرت باقي الدقائق دون أي هجمات خطيرة تذكر من جانب الاهلي والزمالك، ليعلن الحكم أمين عمر صافرة نهاية المباراة بنتيجة (0-0).