مباراة الاهلي والزمالك اليوم | شاهد فيديو هدف فرجاني ساسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو هدف تعادل الزمالك امام الاهلي عن طريق لاعب الوسط، التونسي فرجاني ساسي، في القمة رقم 122، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وافتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة (74)، عن طريق صلاح محسن، قبل أن يدرك فرجاني ساسي التعادل لفريق الزمالك بتسديدة أكتفى محمد الشناوي بمشاهدتها وهي تسكن شباكه عند الدقيقة (82).

وتقدم البديل حازم إمام بالكرة من الجهة اليمنى ومرر كرة على حدود منطقة الجزاء، فوتها أحمد سيد زيزو إلى فرجاني ساسي الذي أطلق تسديدة خدعت الشناوي وسكنت شباكه.

فيديو هدف فرجاني ساسي

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