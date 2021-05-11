أثناء مباراة الاهلي والزمالك اليوم..مدحت شلبي يُطالب ساسي بتجديد عقده بـ “إفيه خاص”

أثناء مباراة الاهلي والزمالك اليوم..مدحت شلبي يُطالب ساسي بتجديد عقده بـ “إفيه”

طالب المعلق الرياضي المصري المخضرم، مدحت شلبي، نجم وسط الزمالك، فرجاني ساسي، بتمديد عقده بـ “إفيه خاص” أثناء مباراة الاهلي والزمالك اليوم الاثنين على ملعب القاهرة الدولي.

وانتظر مدحت شلبي حتى تمكن فرجاني ساسي من تسجيل هدف التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 80، ليتطرق إلى مسألة مُماطلة النجم التونسي في تمديد عقده مع الزمالك منذ بداية العام الجاري، تمهيدًا لرحيله بالمجان في الميركاتو الصيفي 2021.

وقال مدحت شلبي لحظة احتفال فرجاني ساسي بتسجيل هدف تعادل الزمالك في مرمى الاهلي: “ساسي، فنياتك على راسي، لكن في عقدك ما تبقاش قاسي”، في إشارة إلى مُبالغة اللاعب في مطالبه المالية من أجل تمديد العقد.

وتُجهز إدارة نادي الزمالك المستحقات المتأخرة للنجم التونسي منذ بداية الشهر الماضي، على أمل إقناعه بتمديد عقده خلال الفترة الحالية، ومنع انتقاله إلى بيراميدز أو الاحتراف مع نادي الدحيل القطري.

وحرص أحد مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال نادي الزمالك، على التواصل مع وكيل فرجاني ساسي (مهند عون) من أجل الحضور إلى القاهرة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لإعلان القرار النهائي سواء باستمرار اللاعب أو رحيله، لإعادة التركيز إلى صفوف الفريق.

ويتمسك الزمالك “جمهور وإدارة” باستمرار فرجاني ساسي، لكن وفق الشروط المالية التي تتوفر لدى النادي، والتي تتمركز حول وضع سقف معين للرواتب خلال الفترة المقبلة مع تداعيات فيروس كورونا وتوديع الفريق لمنافسات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.