ماجواير خارج قمة مانشستر يونايتد وليفربول و3 مباريات أخري! - صور Reu

أعلن أطباء مانشستر يونايتد صعوبة لحاق قلب دفاع الفريق “هاري ماجواير” بأي مباراة من المباريات الأربع المتبقية في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأصيب هاري ماجواير في الكاحل أثناء مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا يوم أمس الأحد، عندما فاز اليونايتد بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب فيلا بارك في الجولة 35 من البريميرليج.

وسيتوجب على المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” تحضير إيريك بايي وتوانزيبي كي يلعب أحدهما جوار فيكتور ليندلوف في مواجهة ليفربول بمباراة القمة المقرر لها يوم الخميس المقبل، الموافق 13 مايو الجاري على ملعب أولد ترافورد.

ويواجه هاري ماجواير سباق مع الزمن من أجل اللحاق بنهائي بطولة الدوري الأوروبي ضد فياريال في بولندا يوم 26 مايو الجاري.

وسيلعب مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي يوم غد الثلاثاء ثم أمام ليفربول يوم الخميس، وبعدها سيستضيف فولهام على ملعب أولد ترافورد بحضور 10 آلاف متفرج، وفي يوم 23 مايو سيحل ضيفًا على ولفرهامبتون في ختام مباريات البريميرليج.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية “ماجواير مُصر على التخلص من الألم واستعادة لياقته البدنية قبل موعد مباراة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي، كي يكون جاهزًا كذلك للمشاركة مع منتخب بلده (إنجلترا) في نهائيات يورو 2020”.