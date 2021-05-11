مباراة الاهلي والزمالك اليوم | شاهد فيديو هدف صلاح محسن

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يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو هدف تقدم النادي الاهلي على الزمالك عن طريق البديل صلاح محسن، في القمة رقم 122، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.
خطف صلاح محسن هدف التقدم الأول للنادي الاهلي عند الدقيقة (73)، بعد دخوله كبديل للظهر الأيمن “حسين الشحات” في الدقيقة (64).
وجاء هدف صلاح محسن بعد مجهود فردي رائع إثر تلقيه تمريرة طولية من عمرو السولية، لينفرد بالمرمى ويراوغ محمد عواد بمهارة كبيرة قبل أن يسكن الكرة في الشباك.
فيديو هدف صلاح محسن
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