فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الزمالك والاهلي في الدوري المصري

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك والاهلي فى الدوري المصري، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 10-5-2021، لحساب الجولة 21، في الدوري المصري We.

خيم التعادل على قمة الدوري المصري بين الزمالك والاهلي بنتيجة 1-1، فى المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

وخلال الشوط الثاني تقدم الاهلي عند الدقيقة 73 بواسطة البديل “صلاح محسن” بعدما كسر مصيدة التسلل، وراوغ الحارس محمد عواد قبل التسديد من الوضع راكضًا لحظة سقوط محمود علاء على خط المرمى.

وفى الدقيقة 79 تدارك الزمالك هدف التعادل عن طريق اللاعب التونسي “فرجاني ساسي” بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس الاهلي محمد الشناوي وسكنت الشباك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 21 مباراة. على الجانب الأخر، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، حيث خاض 19 مباراة في المسابقة ولديه مباراتان مؤجلتان.

وتجدد لقاء القمة بين الزمالك والاهلي على استاد القاهرة الدولي، بعد 22 يومًا بالتمام والكمال على إقامة مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري We.

ونجح الاهلي في تحقيق الفوز على الزمالك في تلك المباراة المثيرة والتي انتهت بنتيجة (2-1)، فبعدما تقدم الفارس الأبيض بهدف محمود شيكابالا عاد المارد الأحمر وسجل هدفين متتاليين عن طريق محمد شريف، مع إضاعة محمود علاء فرصة تعديل النتيجة للأبيض بعد إهداره ضربة جزاء.

وخاض الاهلي بعدها 6 مباريات في الدوري المصري، فاز في 3 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وخسر مرتين، في المقابل دخل الزمالك 5 مواجهات، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

وتاريخيًا التقى الاهلي والزمالك في 121 مباراة في الدوري المصري، فاز المارد الأحمر 46 مرة، مقابل 27 للفارس الأبيض، بينما سيطر التعادل على 48 مباراة، وسجل الشياطين الحمر 151 هدفًا مقابل 104 هدفًا للأبيض.