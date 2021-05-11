أثناء مباراة الاهلي والزمالك اليوم..مدحت شلبي يتغزل في مسلسلات رمضان

ترك المعلق الرياضي المخضرم، مدحت شلبي، التعليق على أحداث مباراة الاهلي والزمالك اليوم، من أجل التغزل في مسلسلات رمضان.

ولم تحظ مباراة الاهلي والزمالك، في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، بالكثير من الفرص خلال شوطها الأول، باستثناء فرصة لمهاجم الزمالك أشرف بن شرقي تصدى لها الحارس محمد الشناوي، وفرصة أخرى لجناح الأهلي حسين الشحات أطاح بها بتسديدة غريبة خارج المرمى.

وتراجع المستوى الفني للفريقين في نهاية الشوط الأول بصورة ملحوظة، ما أدى إلى خروج مدحت شلبي عن النص ودفعه نحو التغزل في مسلسلات شهر رمضان.

وقال مدحت شلبي “تابعنا الكثير من المسلسلات خلال شهر رمضان، وكلما انتهيت من مسلسل تشاهد مسلسل آخر، الحيرة تصيبك من كثرة العدد، وجميعها أعمال متميزة ومشوقة، وصلنا إلى الحلقة 28 في كل مسلسل، ولا يمكن أن تتوقع النهايات”.

ويواصل مدحت شلبي التعليق على مباراة القمة بين الاهلي والزمالك للمرة الثالثة على التوالي منذ عودته للعمل مع قناة أون تايم سبورت، حيث علق على المباراة التي تلت جائحة فيروس كورونا وانتهت بفوز الزمالك 3/1، وعاد ليعلق على المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة هذا الموسم، والتي اُقيمت يوم 18 أبريل الماضي، مطلع شهر رمضان، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.