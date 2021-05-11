فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الدحيل والريان فى كأس أمير قطر (صور:twiiter)

شاهد فيديو اهداف مباراة الدحيل والريان فى كأس أمير قطر، فى قمة مباريات اليوم الاثنين 10 مايو 2021، فى نصف نهائي البطولة.

تأهل رفاق “براهيمي” الى نهائي بطولة كأس أمير قطر عقب فوز الريان أمام مضيفه الدحيل بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الريان بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 13 برأسية رائعة من اللاعب “دامي تراوري”، من ضربة ركنية نفذها “عبد العزيز حاتم”.

وخلال الشوط الثاني أضاف الريان الهدف الثاني عند الدقيقة 59 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح اللاعب “ياسين إبراهيمي”، قبل أن يسجل اللاعب “مايكل أولونجا” هدف تقليص الفارق للدحيل فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة ضرب الريان موعداً فى المباراة النهائية ببطولة كأس أمير قطر مع فريق السد، الذي تغلب في لقاء نصف النهائي الثاني على فريق العربي بثلاثية نظيفة يوم أمس.

وتأهل الدحيل للدور نصف النهائي بعد تفوقه فى الدوري ربع النهائي على نادي الشمال بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهم على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر.

فى المقابل، تأهل الريان الى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمير قطر بعد تغلبه فى الدور ربع النهائي على الخريطيات بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

يذكر ان الدحيل قد حقق فوزاً كاسحاً أمام الأهلي فى دور الـ16 من بطولة كأس أمير قطر بسداسية نظيفة، على ستاد حمد الكبير، بينما انتصر الريان لحساب نفس الدور على المرخية بهدف دون مقابل، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت فريقي الدحيل والريان كانت يوم 14 فبراير 2021 فى الجولة الـ16 ببطولة دوري نجوم قطر، وشهد اللقاء فوز الدحيل بنتيجة 2-صفر، على ملعب عبدالله بن خليفة، سجل هدفي اللقاء اللاعب “اسماعيل محمد” واللاعب “ميكاييل أولونجا”.