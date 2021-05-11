البث المباشر لمباراة الاهلي والزمالك اليوم “رابط كورة لايف”

تابع البث المباشر لمباراة الاهلي والزمالك اليوم مع كورة لايف، في قمة مباريات اليوم الاثنين 10-5-2021، لحساب الجولة 21، في الدوري المصري We.
يتجدد لقاء القمة بين الاهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، بعد 22 يومًا بالتمام والكمال على إقامة مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري We.
ونجح الاهلي في تحقيق الفوز على الزمالك في تلك المباراة المثيرة والتي انتهت بنتيجة (2-1)، فبعدما تقدم الفارس الأبيض بهدف محمود شيكابالا عاد المارد الأحمر وسجل هدفين متتاليين عن طريق محمد شريف، مع إضاعة محمود علاء فرصة تعديل النتيجة للأبيض بعد إهداره ضربة جزاء.
وخاض الاهلي بعدها 6 مباريات في الدوري المصري، فاز في 3 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وخسر مرتين، في المقابل دخل الزمالك 5 مواجهات، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين.
ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، انتصر في 13 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، واستقبلت شباكه 13.
في الجهة المقابلة، يتواجد المستضيف الاهلي في المركز الثاني وفي رصيده 40 نقطة، من 18 مباراة، فاز 12 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين، وأحرز 34 هدفًا، ودخل مرماه 13.
وتاريخيًا التقى الاهلي والزمالك في 121 مباراة في الدوري المصري، فاز المارد الأحمر 46 مرة، مقابل 27 للفارس الأبيض، بينما سيطر التعادل على 48 مباراة، وسجل الشياطين الحمر 151 هدفًا مقابل 104 هدفًا للأبيض.
تنقل مباراة الزمالك والاهلي، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق مدحت شلبي على الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف على الصوتية الثانية.
ويدير مباراة الزمالك والاهلي، الحكم الدولي المصري “أمين عمر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 23:30 بتوقيت الإمارات.
الاهلي 1-1 الزمالك
ملعب ستاد القاهرة الدولي (مصر-القاهرة)
الدوري المصري (الجولة 21)
انتهت
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- أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة من مركز البث المباشر “محمود ماهر”
- المباراة كانت يجب أن تبدأ في تمام الساعة 21:30 لكنها بدأت الساعة 21:34، لماذا هذا التأخير؟ نفس المشهد حدث في المباراة الأولى بين الفريقين مطلع شهر رمضان. وكانت مؤجلة من الجولة الرابعة.
- تشكيلة الأهلي الرسمية: محمد الشناوي ، محمد هاني ، بدر بانون ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، ديانغ ، محمد أفشة ، حسين الشحات ، طاهر محمد ، محمد شريف.
- تشكيلة الزمالك الرسمية: محمد عواد ، حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمود حمدي ، أحمد فتوح ، طاوي حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد زيرو ، محمود شيكابالا ، أشرف بن شرقي ، يوسف أوباما.
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الشوط الأول
- 5″ بداية سريعة من الفريقين
- 22″ بطاقة صفراء لنجم وسط الزمالك فرجاني ساسي..
- 33″ أوووووووووووووووووووووه…محمد شريف يمهد كرة على طبق من ذهب أمام حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، لكن الشحات تسلمها وسددها جوار القائم الأيمن للحارس محمد عواد.. كان عليه أن يسددها بلمسة واحدة بباطن القدم في أي زاوية.
- 33″ أخطر فرصة في المباراة تضيع من الأهلي
- 43″ بطاقة صفراء لمدافع الاهلي “أيمن أشرف”.
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الشوط الثاني
- 64″ التغيير الأول في النادي الاهلي بنزول صلاح محسن بدلاً من المخيب للآمال حسين الشحات.
- 70″ تغييران في الزمالك بنزول حازم إمام وحميد أحداد بدلاً من محمود شيكابالا وحمزة المثلوثي.
- 72″ جوووووووووووووووووول…صلاح محسن يكسر مصيدة التسلل، ويسجل هدف الأهلي الأول بمراوغة جميلة للحارس محمد عواد قبل التسديد من الوضع راكضًا لحظة سقوط محمود علاء على خط المرمى..
- 77″ تغييران في الاهلي بنزول “وليد سليمان ومروان محسن” بدلاً من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
- 79″ تغييران في الزمالك بنزول محمد عبد الشافي وإسلام جابر بدلاً من أحمد فتوح ويوسف أوباما.
- 80″ جوووووووووووووووووول..فرجاني ساسي يسجل هدف تعادل الزمالك بتصويبة مقوسة جميلة بباطن القدم اليمنى ذهبت على أقصى يمين محمد الشناوي الذي لم يحرك لها ساكنًا وتفرج عليها مثله مثل باقي اللاعبين.
- 82″ بطاقة صفراء لقلب دفاع الزمالك محمود علاء.
- 90″ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1.
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