نجوم كرة القدم العرب يتضامنون مع أهالي مدينة القدس المحتلة



عبّر النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن تضامنه مع فلسطين وأهالي مدينة القدس المحتلة، مع تصاعد حملة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي المدينة وانتهاكاته ضد المسجد الأقصى.



ونشر رياض محرز، الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تضمنت صورة لعَلَم فلسطين مع وسمَي "فلسطين" و"أنقذوا الشيخ جراح" باللغة الإنجليزية، بالإضافة لعلامة الدعاء.



ولقيت تغريدة محرز تفاعلاً كبيراً من متابعي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذين طالبوه بالمزيد من المواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية بحكم شعبيته الكبيرة وقدرته على التأثير بين جماهير كرة القدم حول العالم.



كما تضامَن النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، مع فلسطين، ونشر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر كتب فيها: FreePalestine (الحرية لفلسطين).



وتضمنت التغريدة رموزاً تعبيرية تدل على الحزن والدعاء لفلسطين وأهالي مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون للاعتداء الإسرائيلي والتهجير القسري من منازلهم في حي الشيخ جراح.



وكانت العديد من الأندية والاتحادات الرياضية العربية وبعض اللاعبين قد انضموا إلى قائمة المتضامنين مع القدس خلال الساعات الماضية.



ففي قطر، دخل لاعبو ناديي السدّ والعربي إلى أرضية الملعب لخوض مباراة نصف نهائي كأس الأمير وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، كما رفعوا لافتة كبيرة كُتب عليها: "فلسطين في قلوبنا".



وفي الكويت، حرص لاعبو السالمية والعربي على دخول مباراتهما في الدوري المحلي متشحين بالكوفية الفلسطينية، تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ودعم أهالي القدس أمام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.



بدوره نشر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله تغريدة عبر حسابه في تويتر تضمنت صورة لمسجد قبة الصخرة، وغرّد معها: "هنا الأقصى.. هنا أرض الرباط.. هنا مواطن العزة، هنا حيث الطفل رجل، والأم أُمّة.. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم".



ونشر محمود عبدالرازق (شيكابالا)، نجم نادي الزمالك المصري، تغريدة تضمنت آية قرآنية نصها: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ" (سورة إبراهيم: 42)، وعلق: "سيرحلون (أي قوات الاحتلال الإسرائيلية).. ونبقى".



كما أعلن النجم المصري السابق محمد أبوتريكة تضامنه مع المقدسيين، حيث استهل مشاركته في تحليل إحدى المباريات عبر قنوات beIN SPORTS قائلاً: "تحية كبيرة لأهلنا في القدس".



وأضاف: "ربنا ينصرهم على الاحتلال ويثبتهم ويعين من أعانهم ويخذل من خذلهم.. هم شرف الأمة ويحتاجون الدعاء".



وغرّد النجم التونسي السابق والمحلل الحالي حاتم الطرابلسي بدعاء جاء فيه: "اللهم حرِّر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين، وكن عوناً ونصيراً لإخواننا المستضعفين في فلسطين".

