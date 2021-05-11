اخبار الرياضه

الامارات | «محرم» بطل كأس الوثبة في فرنسا

0 نشر
بوردو ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «محرم» بطل كأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «محرم» بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري دجلفور، أول من أمس، بمضمار بوردو الفرنسي، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وجاء في المركز الثاني «إحسان دو تواليه»، بإشراف المدرب جي دوميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندنج، بفارق طولين عن صاحب المركز الثالث «أبيس دو ليتري»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا