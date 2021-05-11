الامارات | «محرم» بطل كأس الوثبة في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «محرم» بطل كأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «محرم» بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري دجلفور، أول من أمس، بمضمار بوردو الفرنسي، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

وجاء في المركز الثاني «إحسان دو تواليه»، بإشراف المدرب جي دوميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندنج، بفارق طولين عن صاحب المركز الثالث «أبيس دو ليتري»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

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