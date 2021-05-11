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الامارات | إصابة إبراهيموفيتش قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس أوروبا

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روما ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيموفيتش قبل 5 أسابيع من انطلاق كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب مهاجم ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في ركبته في لقاء القمة ضد يوفنتوس (3-صفر) في ، أول من أمس، وذلك قبل خمسة أسابيع من مباراة منتخب بلاده الأولى ضد إسبانيا في كأس أوروبا 2020.

وشعر زلاتان (39 عاماً) بألم لدى محاولته السيطرة على إحدى الكرات المشتركة مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، وبقي في الملعب نحو دقيقتين، قبل أن يخرج ويحلّ الكرواتي انتي ريبيتش بدلاً منه في الدقيقة 66. وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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