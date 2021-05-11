الامارات | فريق أوول بلاك يتزين بدرع «كرة السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أوول بلاك يتزين بدرع «كرة السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق أوول بلاك بدرع بطولة كرة قدم السيدات بتغلبه على فريق الإمارات 5-3 في المباراة النهائية، أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية أمل بوشلاخ، وعضو اللجنة غالية المازمي.

وسلّمت بوشلاخ لاعبات فريق أوول بلاك الميداليات الذهبية ودرع البطولة، والميداليات الفضية للاعبات فريق الإمارات، والبرونزية لفريق الاتحاد.

وقالت أمل بوشلاخ في تصريحات صحافية، إن «البطولة حققت الأهداف المرجوة منها، وأبرزها عودة المنافسات للعبة، وإن كانت في السياق الودي، نظراً لفترة التوقف الطويلة، إضافة إلى إكساب لاعبات منتخبنا للشابات حساسية المباريات، والاحتكاك في المنافسات الكروية»، مشيرة إلى أن «كرة القدم النسائية عامة والمنتخبات الوطنية خاصة تحظى بدعم غير مسبوق من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد».

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