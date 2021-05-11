الامارات | الوصل والظفرة يبحثان عن فوز معنوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل والظفرة يبحثان عن فوز معنوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى كل من الوصل والظفرة إلى تحقيق فوز معنوي وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة عندما يلتقيان في الجولة 26 من دوري الخليج العربي، الساعة 10 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يمتلك الوصل 34 نقطة في المركز التاسع بينما يحتل الظفرة المركز 11 وله 21 نقطة.

ولم يحقق الوصل أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري بعدما تعادل مع الشارقة وخسر أمام كل من الجزيرة وخورفكان وشباب الأهلي، بينما لا يختلف الوضع بالنسبة إلى الظفرة الذي يحتل المركز الأخير كأقل الأندية حصولاً على النقاط في الدور الثاني بمجموع بلغ أربع نقاط من الفوز على العين والتعادل مع حتا، بينما خسر في 10 مباريات، آخرها كان أمام بني ياس في الجولة الماضية بخمسة أهداف دون رد. من جهته قال مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، إن «الإمبراطور» يتطلع لإنهاء الموسم بتحقيق نتيجة إيجابية ليكون ذلك حافزاً للانطلاقة بشكل جيد في الموسم المقبل، موضحاً في مؤتمر صحافي: «التوقف الماضي كان سلبياً لم يخدمنا، وبعد مباراة الظفرة سنبدأ العمل على ملف الموسم المقبل».

وأشار هيلمان إلى أن الوصل استعد بدنياً وذهنياً للمباراة المقبلة، ورغم خسارته في آخر ثلاث مباريات، فإن الظروف لم تكن في صالحه بالنظر إلى مجريات اللعب، مشدداً على أن الوصل يتطلع للعودة بشكل أقوى أمام الظفرة.

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