الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 مايو 2021

عقد

أبلغ إداري بأحد أندية دوري الخليج العربي اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق بأن النادي لن يجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأن النادي سيقوم بدفع أي استحقاقات مترتبة عليه للاعب.

«ماهر»

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوصل السابق ماهر جاسم انضم رسمياً لصفوف نادي الذيد، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

مدرب

يدرس نادٍ منافس دائم في دوري الدرجة الأولى سيراً ذاتية لمدربين من الجنسية الأوروبية، لقيادته في الموسم المقبل للهواة بعد تجربة غير مُرضية في الموسم المنتهي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news