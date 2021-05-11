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الامارات | مسافي يجدد الثقة بالمدرب محمد الخديم

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محمد فاضل ■ رأس الخيمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يجدد الثقة بالمدرب محمد الخديم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مجلس إدارة نادي مسافي عقد مدرب الفريق الأول محمد عبيد الخديم، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها في الموسم الماضي ببناء فريق قادر على المنافسة.

وقال نادي مسافي في بيان أمس: «جرى تجديد العقد بحضور رئيس اللجنة علي حمد، ونائب رئيس اللجنة الرياضية احمد المحرزي، ومساعد المدرب موسى إبراهيم». من جهته، قال الخديم، إن «إدارة النادي تتطلع لموسم يليق بتاريخ فريق مسافي، ما يستدعي الاستعداد بشكل مميز لمزيد من النتائج الإيجابية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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