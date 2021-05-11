الامارات | اتحاد الكرة يختتم فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختتم فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم اتحاد كرة القدم، أمس، فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل بمشاركة 16 حكماً، ضمن خطة لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية بالارتقاء بالمستويين الفني والبدني للحكام الشباب. وحضر ختام المشروع نائب رئيس اللجنة محمد عمر، وعضو اللجنة عبدالله كرم، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي، والمسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين أحمد يعقوب.

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