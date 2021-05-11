الامارات | مانشستر يونايتد يمدد عقد كافاني.. سجل 8 أهداف آخر 7 مباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يمدد عقد كافاني.. سجل 8 أهداف آخر 7 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيبقى المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني موسما إضافيا في ملعب أولد ترافورد، بعد تمديد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الاثنين.

وسجّل المهاجم المخضرم البالغ 34 عاما 15 هدفا في موسمه الأول في إنجلترا، بينها ثمانية في آخر سبع مباريات، مساعدا يونايتد على احتلال المركز الثاني في الدوري المحلي وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

قال كافاني في بيان نشره يونايتد "طوّرت علاقة رائعة مع النادي وكلّ ما يمثله خلال هذا الموسم".

تابع "تأثرت لرغبة الجماهير ببقائي، وسأبذل كلّ ما في وسعي لاسعادهم بادائي على أرض الملعب".

أردف في ظل اقامة المباريات دون جماهير كاملة بسبب فيروس كورونا "لم ألعب بعد أمام جمهور أولد ترافورد وأتوق للقيام بهذا الأمر".

وعبّر المدرب أولي غونار سولشاير مرارا عن رغبته ببقاء كافاني، برغم تقارير حول عودته إلى أميركا الجنوبية.

قال النروجي "عندما وقّع إدينسون قلت انه سيمنحنا الطاقة والقيادة، وبالفعل قام بالمطلوب وأكثر".

تابع "كمدربين، نعرف سجله التهديفي. مع ذلك، فقد ساعد الفريق بشخصيته وذهنية الفوز التي يملكها".

ويمكن ليونايتد أن يضع حدا لاربع سنوات دون أي لقب، عندما يلاقي فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 26 مايو الجاري، ويقترب من افضل مشوار في الدوري المحلي منذ رحيل مدربه الاسطوري السير الاسكتلندي اليكس فيرغوسون في 2013.

ولعب تألق كافاني دورا في هذا المشوار بعد بداية بطيئة مع الشياطين الحمر.

أوقف ثلاث مباريات في ديسمبر، بعد عبارة اعتبرت عنصرية على مواقع التواصل.

وبرز كافاني خلال مسيرته مع باليرمو ونابولي الإيطاليين وباريس سان جرمان الفرنسي قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد في أكتوبر 2020.



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