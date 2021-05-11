شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة : فرجاني ساسي سينتقل إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، عن إنتقال التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي، مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب الاختلاف حول الأمور المالية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«سمعت أخبار بأن التونسي فرجاني ساسي، سوف ينتقل إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة إنتقالات لاعب حر».

وأضاف :«عندي إحساس، بأن صفقة انتقال فرجاني ساسي للأهلي، ستتم في نهاية الموسم الجاري»، مضيفًا :«فرجاني، لاعب محترف، وانتقاله للفريق الأحمر ليس أمر مستبعد، خاصة بعدما رفض مسئولي القلعة البيضاء تنفيذ مطالبه المالية، لكي يجدد عقده».