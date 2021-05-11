شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من إبراهيم سعيد لثلاثي الزمالك : «كفاية عليكم كدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السبق، رسالة نارية إلى الثلاثي محمود علاء والتونسي حمزة المثلوثي وأحمد فتوح، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجاءت رسالة إبراهيم سعيد، لثلاثي الزمالك بعد الأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الأهلي، التي أقيمت مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حمزة المثلوثي ومحمود علاء وأحمد فتوح، كفاية عليكم كدة في نادي الزمالك، لا تقدمون أي إضافة للفريق الأبيض».

وأضاف :«حمزة المثلوثي، جه الزمالك غلط، فهو سيئ من الناحية الدفاعية والهجومية، وأحمد فتوح، بيلعب خماسي، ليس له أي دور مع الفريق».

وأوضح :«محمود علاء، هو سبب إنهيار الزمالك في السنوات الأخيرة، وبخدم النادي الأهلي في مباريات القمة».