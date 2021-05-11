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إبراهيم سعيد: محمود علاء سبب ضعف دفاع الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحمل مسؤولية الهدف الذي أحرزه النادي الأهلي في مرمى الفريق الأبيض.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«محمود علاء، يتحمل مسؤولية الهدف الذي جاء مرمى الزمالك، ارتكب خطأ لا يرتكبه مدافع مبتدئ، عندما لعب على التسلل»، مضيفًا :«بعد رجوع محمود علاء لخط المرمى، كان يجب عليه أن يقف على الخط للتصدي للكرة».

وأضاف :«محمود علاء، أحد أسباب ضعف دفاع الزمالك في الفترة الأخيرة، ولم يقدم أي شيء للنادي الأبيض».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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