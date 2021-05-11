شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصري 2021 بعد تعادل الأهلي والزمالك 1/1 في القمة 122 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك 1/1 في لقاء القمة الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، تغير ترتيب الدوري المصري لموسم 2020- 2021.

وأصبح الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 41 في المركز الثاني، بينما الزمالك مازال على قمة الدوري برصيد 45 نقطة، ولكن الأهلي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ترتيب الدوري المصري بعد لقاء الأهلي والزمالك ش

وانتهى لقاء الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 -2021.

تقدم الأهلي على الزمالك بهدف، عند الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني نجح صلاح محسن من تسجيل هدفا رائعا بعدما استقبل الكرة الطولية من عمرو السولية وانفرد بحارس الزمالك وراوغه بشكل عالمي ووضع الكرة في الشباك البيضاء أثناء سقوط محمود علاء على الأرض.

وتعادل فرجاني ساسي عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني بهدف عالمي على طريقة شيكابالا، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة جزاء الأهلي لتسكن شباك محمد الشناوي الذي لم يتحرك.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي خلال اللقاء المقام بينهما مساء اليوم الاثنين 10-5-2021 على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 - 2021.

في الشوط الأول بين الأهلي والزمالك، ظهرت الخطورة الأولى للمارد الأحمر، عند الدقيقة الخامسة بعدما نجح محمد شريف في استلام الكرة الأرضية من محمد مجدي قفشة واتجه الأول صور محمد عواد ولكن سدد الكرة بشكل ضعيف لتخرج إلى ضربة مرمى لصالح الزمالك.

وجاءت شبه خطورة لفريق الزمالك عند الدقيقة 9 بعدما أخرج رامي ربيعة الكرة من منطقة جزائه بشكل خاطئ ليستلمها أشرف بن شرقي ويحاول مراوغة رامي ربيعة ولكن محمد الشناوي انقض على الكرة بشكل سليم وأنقذ الموقف.

وحاول الأهلي امتلاك خط وسط الملعب بتمرير الكرة بطول وعرض الملعب، ولكن في المقابل حاول الزمالك اختراق دفاعات الأحمر عن طريق تمريرات شيكابالا ولكن تمركز رامي ربيعة وبدر بانون أفسد كافة محاولات الفريق الأبيض حتى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وعند الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول استغل طارق حامد رجوع الكرة من دفاعات الأهلي بشكل خاطئ وسدد الكرة مباشرة على مرمى الشناوي ليتصدى لها حارس الأهلي ويخرجها لركلة ركنية.

وجاءت الخطورة الأكبر في الشوط الأول عند الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بعدما نجح شيكابالا في مرواعة دفاعات الأهلي صورة طبق الأصل من هدف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسدد الأباتشي الكرة بقوة ولكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة لتصل الكرة لأشرف بن شرقي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى الخالي ولكن الشناوي يتصدى مرة أخرى.

وكعادته في المباريات الأخيرة أضاع حسين الشحات هدفا محققا عند الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعدما استلم تمريرة محمد شريف داخل منطقة الجزاء للزمالك وأصبح مباشر لمرمى محمد عواد، ولكن لاعب الأهلي أضاع الكرة بشكل غريب وسددها خارج الملعب.