شكرا لقرائتكم خبر صحف برتغالية: ماريجا فضل الهلال على بورتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر خبر تعاقد الهلال رسميا مع مهاجم بورتو البرتغالي، المالي الأصل الفرنسي الجنسية، موسى ماريجا (30 عاما) صدر كبريات الصحف البرتغالية، كما تناقل الخبر عدد من الإذاعات والقنوات الفضائية.

وكان الهلال أعلن أمس الأول تعاقده مع ماريجا لمدة 3 سنوات بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه البرتغالي في صفقة وصفت بالكبيرة.

واستعرضت صحف Reocrd وOJogo وA Bola وJornal de Noticias خبر الانتقال باهتمام.

وأشارت صحيفة A Bola إلى سير المفاوضات بين بورتو وماريجا على تجديد عقده، وكتبت: في الأشهر القليلة الماضية، رفض ماريجا عدة مقترحات لتجديد العقد، وقرر الاتجاه للكرة الآسيوية لمواصلة مسيرته الاحترافية هناك.

وأضافت الصحيفة «في الهلال سيزامل ماريجا لاعبي بورتو السابقين لوسيانو فيتو وأندريه كاريلو».

كما ذكرت أن اللاعب ماريجا نجح في تسجيل 72 هدفا وصنع 33 تمريرة حاسمة في 190 مباراة ساهم بها في تحقيق بورتو كأسي الدوري والسوبر البرتغاليين.

وقالت صحيفة «Record « لقد انتهى ارتباط ماريجا مع ناديه بورتو بعد مشوار احتراف 5 مواسم، لقد اختار الوقت المناسب للرحيل للمنطقة العربية من خلال قبول الاحتراف بنادي الهلال بعقد يمتد 3 سنوات.

وأبرزت صحيفة Jornal de Noticias الفيديو الذي أنتجه المركز الإعلامي لنادي الهلال بعد التعاقد مع ماريجا ونقلت منه كامل التقرير المرئي الذي رصد عن اللاعب والربط بين مولده وبين تحقيق أول بطولة قارية للهلال في عام 1991، مشيرة إلى أن اللاعب قرر الرحيل عن بورتو دون رجعة في القرار.

وبدأ موسى ماريجا الاحتراف عكس أغلب بدايات اللاعبين الأفارقه، إذ بدأ مسيرته مع أندية مغمورة في فرنسا عام 2011 عندما لعب لفريق إيفري إف سي التابع للرابطة الفرنسية، وفي عام 2012 لعب لفريق فيندي بوار سور (ناد إقليمي)، وفي 2013 مثل فريق أميان وهو ناد معظم تاريخه في المستوى 2 و 3 من كرة القدم الفرنسية.

في 2014 لعب لفريق الترجي التونسي 3 مواسم لكنه لم يبق معه سوى أشهر قليلة ولم يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق ثم رحل بسبب مشاكل رفع على إثرها قضية ضد النادي التونسي وكسبها كتعويض على فسخ عقده.

وفي انتقالات الميركاتو الشتوي 2015 لفت انتباه نادي ماريتيمو البرتغالي فضمه إلى صفوفه.

في 2016 انتقل إلى بورتو البرتغالي وكان الشرط الجزائي في عقده 40 مليون يورو لكن تمت إعارته بعد نصف موسم فقط إلى فيتوريا غيماريتش، فبرز بين صفوفه ليعيده بعدها بورتو مجددا إلى صفوفه في 2018 واستمر معه حتى وقع للهلال بعد أن رفض تجديد عقده مع النادي البرتغالي.

ماريجا مع بورتو البرتغالي

لعب 190 مباراة (14,592 دقيقة)

سجل 72 هدفا

حصل على 23 بطاقة صفراء

ماريجا بأبطال أوروبا

