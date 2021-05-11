شكرا لقرائتكم خبر مانشستر يونايتد يجدد عقد كافاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن كافاني سجل 15 هدفا للفريق هذا الموسم، وكان علامة مميزة في مشوار الفريق.
وقال كافاني «طوال الموسم تملكني شغف كبير تجاه هذا النادي وكل ما يمثله، أحظى بعلاقة عميقة مع زملائي والطاقم الذي يعمل بجد خلف الكواليس، لقد منحوني حافزا إضافيا».
وكان كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يجدد عقد كافاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.