مانشستر يونايتد يجدد عقد كافاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس عقد مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني، الذي وافق على إبرام عقد جديد يربطه بالنادي لموسم إضافي بحيث يبقى في صفوف يونايتد حتى يونيو 2022.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن كافاني سجل 15 هدفا للفريق هذا الموسم، وكان علامة مميزة في مشوار الفريق.

وقال كافاني «طوال الموسم تملكني شغف كبير تجاه هذا النادي وكل ما يمثله، أحظى بعلاقة عميقة مع زملائي والطاقم الذي يعمل بجد خلف الكواليس، لقد منحوني حافزا إضافيا».

وكان كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.