يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا أمس إن فريق يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من بطولة الدوري الموسم المقبل في حال استمر عضوا في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح جرافينا في مؤتمر صحفي في نابولي «المعايير واضحة»، كما أعرب عن أسفه للجماهير لكنه أكد أن القواعد هي القواعد ويجب تطبيقها.

وتحدث جرافينا أيضا عن العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يشكلان، إلى جانب يوفنتوس، 3 من أصل 12 ناديا في بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث أكد أنهم لم يتخلوا عن فكرة البطولة بالكامل.