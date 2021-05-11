يوفنتوس مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي

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وأوضح جرافينا في مؤتمر صحفي في نابولي «المعايير واضحة»، كما أعرب عن أسفه للجماهير لكنه أكد أن القواعد هي القواعد ويجب تطبيقها.
وتحدث جرافينا أيضا عن العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يشكلان، إلى جانب يوفنتوس، 3 من أصل 12 ناديا في بطولة دوري السوبر الأوروبي، حيث أكد أنهم لم يتخلوا عن فكرة البطولة بالكامل.
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