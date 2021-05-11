شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الملاكمة» يطالب الإمارات بتنظيم بطولة العالم للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اتحاد الإمارات للملاكمة رسالة من الاتحاد الدولي للعبة برغبته في إسناد تنظيم بطولة العالم للسيدات إلى الإمارات لتقام في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

أكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة أنه عقد اجتماعاً مهماً مع سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن، وكذلك تم الاتصال بالدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة في موسكو، وجرى الاتفاق على أن اتحاد الإمارات للملاكمة سيدرس الأمر من كافة الأوجه مع الجهات المختصة بالدولة قبل اتخاذ القرار.

وقال الحمادي: «أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة وجه الدعوة إلى الروسي عمر كريملف رئيس الاتحاد الدولي لحضور منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات في دبي، التي ستنطلق في 21 مايو الجاري، وستتم مناقشة تفاصيل ملف بطولة العالم للسيدات، وسوف تسهم تلك المشاورات في توفير المعلومات الكاملة قبل اتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة».وتابع الحمادي: خلال الاجتماع مع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة تم التطرق إلى ملف لجنة المحترفين التي تم تشكيلها في الاتحاد برئاسة محمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد، للإشراف على كل مسابقات وبطولات ملاكمة المحترفين بالدولة، وأكد الأمين العام دعم الهيئة لتلك الخطوة حتى تكون هناك مرجعية لتنظيم وإدارة أي بطولات للمحترفين تقام بالإمارات، كما تم التطرق أيضاً لملف بطولة آسيا «نيو دلهي - دبي للرجال والسيدات».