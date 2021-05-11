شكرا لقرائتكم خبر عن سالرنيتانا إلى دوري الأضواء ومونزا يخوض الملحق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق سالرنيتانا بإمبولي وضمن صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل، فيما سيخوض مونزا الذي يمتلكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، الملحق الفاصل لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى «سيري أ».

وحسم سالرنيتانا صعوده إلى دوري الأضواء الاثنين، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، بفوزه الكبير على بيسكارا الهابط إلى الدرجة الثالثة 3-0.

وسينافس سالرنتيتانا بين الكبار للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999 والثالثة فقط في تاريخه بعد 1947-1948.

وسيكون على النادي الذي يتخذ من ساليرنو، جنوبي نابولي، مقراً له، أن يجري تعديلاً إدارياً تمهيداً لمشاركته في دوري الأضواء؛ لأن جزءاً من ملكيته يعود إلى مالك ورئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

وتمنع قوانين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على ناديين يشاركان في نفس الدرجة، أن تعود ملكيتهما لشخص واحد، وقد حددت مدة شهر للناديين المعنيين لتسوية وضعهما الإداري.

وكان مونزا الذي يضم في صفوفه المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي والذي انتقلت ملكيته إلى بيرلوسكوني في 2018، يمني النفس بسقوط سالرنيتانا لكي يحظى بفرصة خطف البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى الدرجة الأولى، لكن هذا الأمر لم يحصل وحتى إنه خسر مباراته على أرضه ضد بريشيا (0-2).

وسيحل سالرنيتانا وإمبولي في دوري الأضواء بدلاً من كروتوني وبارما اللذين هبطا إلى الدرجة الثانية، فيما لم تحدد حتى الآن، هوية الهابط الثالث مع بقاء ثلاث مراحل على ختام الموسم.