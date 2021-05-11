في لقاء «متكافئ».. الزمالك يحافظ على الصدارة بالتعادل أمام الأهلى

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى مع نظيره الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة الذىجمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع رقم 21 لبطولة الدوري.

جاء هدف الاهلى عن طريق صلاح محسن فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء من كرة طويلة خلف دفاعات الزمالك وصلت عند صلاح إنطلق وراوغ بها عواد وسددها إلى داخل الشباك

وجاء هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 81 من عرضية أرضية من حازم إمام مررها لطارق بين قدميه بصورة رائعة يقابلها ساسي بتسديدة تسكن على يمين الشناوي إلى داخل الشباك

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 ليحتل بهما صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد الاهلى الى النقطة 41 ليحتل بهما وصافة الدورى. حسبما نشر موقع "الجمهورية".



ودخل الاهلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - بدر بانون - محمد هاني - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: يوسف أوباما